Kasikornbank: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Kasikornbank hat am 21.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 4,34 THB beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Kasikornbank 4,42 THB je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 21,82 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 66,16 Milliarden THB. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 84,63 Milliarden THB umgesetzt.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 20,63 THB je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Kasikornbank ein Gewinn pro Aktie von 20,20 THB in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Kasikornbank im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 17,96 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 267,44 Milliarden THB. Im Vorjahr waren 325,99 Milliarden THB in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at