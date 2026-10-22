Kasikornbank gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Kasikornbank hat am 21.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS lag bei 0,21 SGD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,210 SGD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 5,18 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,53 Milliarden SGD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,67 Milliarden SGD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at