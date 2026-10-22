Kasikornbank hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Kasikornbank gab am 21.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 5,41 THB beziffert, während im Vorjahresquartal 5,35 THB je Aktie in den Büchern standen.

Mit einem Umsatz von 65,66 Milliarden THB, gegenüber 67,09 Milliarden THB im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 2,12 Prozent präsentiert.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 5,34 THB prognostiziert. Beim Umsatz hatten die Experten damit gerechnet, dass 48,11 Milliarden THB umgesetzt wurden.

Redaktion finanzen.at