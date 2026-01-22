22.01.2026 06:31:28

Kasikornbank legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Kasikornbank veröffentlichte am 21.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Kasikornbank hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,34 THB je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4,42 THB je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 66,16 Milliarden THB – eine Minderung von 21,82 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 84,63 Milliarden THB eingefahren.

Analysten hatten für das Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 4,65 THB sowie einem Umsatz von 48,04 Milliarden THB gerechnet.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 20,63 THB. Im letzten Jahr hatte Kasikornbank einen Gewinn von 20,20 THB je Aktie eingefahren.

Mit einem Umsatz von 267,44 Milliarden THB, gegenüber 325,99 Milliarden THB im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 17,96 Prozent präsentiert.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 21,12 THB ausgegangen, während der Umsatz auf 194,42 Milliarden THB prognostiziert worden war.

