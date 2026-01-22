Kasikornbank legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Kasikornbank hat am 21.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,54 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Kasikornbank ein EPS von 0,520 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 17,45 Prozent auf 2,06 Milliarden USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,49 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 2,52 USD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 2,29 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Kasikornbank im vergangenen Geschäftsjahr 8,17 Milliarden USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 11,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Kasikornbank 9,24 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at