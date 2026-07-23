Kasikornbank legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Kasikornbank gab am 21.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 5,63 THB, nach 5,27 THB im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite standen 67,73 Milliarden THB in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 66,70 Milliarden THB umgesetzt.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 5,45 THB sowie einem Umsatz von 48,39 Milliarden THB in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at