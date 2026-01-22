22.01.2026 06:31:28

Kasikornbank präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Kasikornbank gab am 21.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei 0,17 SGD. Im Vorjahresquartal hatte Kasikornbank ebenfalls ein EPS von 0,170 SGD je Aktie vermeldet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 19,68 Prozent auf 2,66 Milliarden SGD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,32 Milliarden SGD in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,820 SGD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Kasikornbank ein Gewinn pro Aktie von 0,770 SGD in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Kasikornbank 10,63 Milliarden SGD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 13,90 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 12,35 Milliarden SGD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 3: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 3
17.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.01.26 KW 3: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.01.26 KW 3: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen höher
Am Freitag bewegen sich die wichtigsten asiatischen Indizes auf grünem Terrain.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen