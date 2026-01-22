Kasikornbank präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Kasikornbank gab am 21.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei 0,17 SGD. Im Vorjahresquartal hatte Kasikornbank ebenfalls ein EPS von 0,170 SGD je Aktie vermeldet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 19,68 Prozent auf 2,66 Milliarden SGD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,32 Milliarden SGD in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,820 SGD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Kasikornbank ein Gewinn pro Aktie von 0,770 SGD in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Kasikornbank 10,63 Milliarden SGD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 13,90 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 12,35 Milliarden SGD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at