Kasikornbank präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Kasikornbank hat am 21.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,65 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,660 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4,94 Prozent zurück. Hier wurden 1,97 Milliarden USD gegenüber 2,08 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at