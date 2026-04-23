Kasikornbank präsentierte Quartalsergebnisse

Kasikornbank hat am 21.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,25 SGD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,230 SGD je Aktie in den Büchern standen.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,86 Prozent auf 2,66 Milliarden SGD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,68 Milliarden SGD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at