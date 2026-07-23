Kasikornbank: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Kasikornbank veröffentlichte am 21.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,22 SGD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Kasikornbank 0,210 SGD je Aktie verdient.

Der Umsatz lag bei 2,66 Milliarden SGD – das entspricht einem Zuwachs von 1,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,62 Milliarden SGD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at