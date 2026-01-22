Kasikornbank: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Kasikornbank hat am 21.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 4,34 THB beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,42 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 66,16 Milliarden THB beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 21,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 84,63 Milliarden THB umgesetzt worden waren.

Für das Jahresviertel hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 4,65 THB gerechnet. Die Prognose für den Umsatz hatten sie auf 48,04 Milliarden THB taxiert.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 20,63 THB ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 20,20 THB je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 17,96 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 267,44 Milliarden THB. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 325,99 Milliarden THB umgesetzt.

Analysten hatten für das Gesamtjahr einen Gewinn je Aktie von 21,12 THB sowie einen Umsatz von 194,42 Milliarden THB prognostiziert.

