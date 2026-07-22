Kasikornbank stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Kasikornbank hat am 21.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,63 THB ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 5,27 THB erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 67,73 Milliarden THB – ein Plus von 1,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kasikornbank 66,70 Milliarden THB erwirtschaftet hatte.

Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Gewinn von 5,34 THB je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 47,68 Milliarden THB geschätzt.

Redaktion finanzen.at