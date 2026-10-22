22.10.2026 06:31:29

Kasikornbank verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Kasikornbank hat am 21.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 5,41 THB beziffert. Ein Jahr zuvor waren 5,35 THB je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 65,66 Milliarden THB, gegenüber 67,09 Milliarden THB im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 2,12 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at

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