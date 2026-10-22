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22.10.2026 06:31:29
Kasikornbank vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Kasikornbank hat am 21.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS wurde auf 5,41 THB beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Kasikornbank 5,35 THB je Aktie verdient.
Der Umsatz wurde auf 65,66 Milliarden THB beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 67,09 Milliarden THB umgesetzt worden waren.
Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Quartal lagen bei einem Gewinn von 5,34 THB je Aktie. Beim Umsatz hatten die Experten mit 48,11 Milliarden THB gerechnet.
Redaktion finanzen.at
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