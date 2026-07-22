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22.07.2026 06:31:29
Kasikornbank zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Kasikornbank hat am 21.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Kasikornbank hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 5,63 THB je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 5,27 THB je Aktie gewesen.
Der Umsatz lag bei 67,73 Milliarden THB – das entspricht einem Zuwachs von 1,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 66,70 Milliarden THB erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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