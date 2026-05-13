Kaspikz JSC (spons GDR): Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Kaspikz JSC (spons GDR) hat am 11.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 2,67 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kaspikz JSC (spons GDR) 2,60 USD je Aktie eingenommen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 34,94 Prozent auf 2,18 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,61 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at