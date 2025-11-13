|
13.11.2025 06:31:28
Kaspikz JSC (spons GDR): Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Kaspikz JSC (spons GDR) gab am 10.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,73 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 2,97 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat Kaspikz JSC (spons GDR) im vergangenen Quartal 2,07 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 52,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Kaspikz JSC (spons GDR) 1,36 Milliarden USD umsetzen können.
Analysten hatten für das Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 1606,18 KZT sowie einem Umsatz von 903,87 Milliarden KZT gerechnet.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Shutdown beendet: ATX letztlich schwächer -- DAX schlussendlich leichter -- Wall Street schließt tiefer -- Märkte in Fernost enden höher
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich mit Abgaben, während das deutsche Börsenleitbarometer Verluste einsteckten musste. Die US-Börsen bewegten sich auf tiefrotem Terrain. An Asiens Börsen ging es am Donnerstag überwiegend leicht aufwärts.