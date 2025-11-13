Kaspikz JSC (spons GDR): Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Kaspikz JSC (spons GDR) gab am 10.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,73 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 2,97 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Kaspikz JSC (spons GDR) im vergangenen Quartal 2,07 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 52,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Kaspikz JSC (spons GDR) 1,36 Milliarden USD umsetzen können.

Analysten hatten für das Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 1606,18 KZT sowie einem Umsatz von 903,87 Milliarden KZT gerechnet.

Redaktion finanzen.at