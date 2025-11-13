Kaspikz JSC (spons GDR) präsentierte Quartalsergebnisse

Kaspikz JSC (spons GDR) präsentierte am 10.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,73 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 2,97 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Kaspikz JSC (spons GDR) 2,07 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 52,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,36 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at