Kaspikz JSC (spons GDR): Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Kaspikz JSC (spons GDR) ließ sich am 09.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Kaspikz JSC (spons GDR) die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,20 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Kaspikz JSC (spons GDR) ein EPS von 2,73 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 16,77 Prozent auf 2,42 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,07 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at