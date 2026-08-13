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13.08.2026 06:31:29
Kaspikz JSC (spons GDR): So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Kaspikz JSC (spons GDR) hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 2,86 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,62 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 24,19 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,88 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,34 Milliarden USD ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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