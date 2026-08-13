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13.08.2026 06:31:29
Kaspikz JSC (spons GDR) stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Kaspikz JSC (spons GDR) hat am 10.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS wurde auf 2,86 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,62 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig wurden 2,34 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Kaspikz JSC (spons GDR) 1,88 Milliarden USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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