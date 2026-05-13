Kaspikz JSC (spons GDR) vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Kaspikz JSC (spons GDR) stellte am 11.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,67 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 2,60 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 34,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,18 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 1,61 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at