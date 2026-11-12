Kaspikz JSC (spons GDR) zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Kaspikz JSC (spons GDR) veröffentlichte am 09.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,20 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 2,73 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 2,42 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Kaspikz JSC (spons GDR) 2,07 Milliarden USD umgesetzt.

Für das Jahresviertel hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 1494,41 KZT gerechnet. Die Prognose für den Umsatz hatten sie auf 1 206,32 Milliarden KZT taxiert.

Redaktion finanzen.at