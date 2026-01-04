Kassel Airport: Weiter Verluste, aber Rückhalt vom Land

KASSEL/WIESBADEN (dpa-AFX) - Der Kassel Airport schreibt weiter tiefrote Zahlen. Für 2025 sehe der Wirtschaftsplan einen Fehlbetrag von rund 5 Millionen Euro vor, teilte das hessische Finanzministerium auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Endgültig steht der Betrag demnach erst mit dem Jahresabschluss 2025 voraussichtlich im Sommer 2026 fest. "Es ist aber aktuell davon auszugehen, dass die im Wirtschaftsplan vorgesehene Größenordnung eingehalten wird", hieß es.

Seit seiner Eröffnung 2013 macht der Regionalflughafen in Calden (Landkreis Kassel) Millionenverluste, auch wenn sich das Defizit von rund 6,7 Millionen Euro im ersten Jahr auf knapp fünf Millionen Euro im Jahr 2024 reduziert hat. Das Land, das mit 68 Prozent größter Anteilseigner des Flughafens ist, steht dennoch weiterhin fest zum Kassel Airport.

Ministerium sieht Airport volkswirtschaftlich als Gewinn

Volkswirtschaftlich sei der Flughafen ein Gewinn für die Region, erklärte das Ministerium. "Seit der Eröffnung im April 2013 hat der Kassel Airport - trotz Herausforderungen im Linien- und Charterverkehr - spürbare Impulse für Nordhessen und ganz Hessen gesetzt." Er schaffe direkte, indirekte und induzierte Arbeitsplätze, Einkommen und Steueraufkommen.

Weitere Gesellschafter des Kassel Airport sind die Stadt und der Kreis Kassel mit je 14,5 Prozent. Die Gemeinde Calden hält 3 Prozent.