07.10.2026 06:24:38

Kassen warnen vor neuen Risiken für stabile Beiträge

BERLIN (dpa-AFX) - Die gesetzlichen Krankenkassen warnen vor neuen Finanzrisiken durch geplante Änderungen am bereits geltenden Sparpaket für stabile Beiträge im nächsten Jahr. "Die finanziellen Auswirkungen der vorgesehenen Maßnahmen lassen sich gegenwärtig kaum abschätzen", heißt es in einer der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Stellungnahme des Kassen-Spitzenverbands für eine Anhörung am Mittwoch im Bundestag. Das erforderliche Gegenfinanzierungsvolumen zum Vermeiden zusätzlicher Belastungen der gesetzlichen Krankenversicherung dürfte "allenfalls knapp erreicht werden".

Die Koalitionsfraktionen von Union und SPD planen einige Ergänzungen des Milliarden-Sparpakets, das die Kassen 2027 von stark steigenden Ausgaben entlasten soll, um Beitragserhöhungen zu verhindern. Umgesetzt werden sollen unter anderem Zusagen an die Länder für eine Billigung des Spargesetzes im Sommer im Bundesrat. Die damalige Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) hatte den Ländern dafür 550 Millionen Euro zusätzlich für die Kliniken in Aussicht gestellt. Die Koalition plant nun außerdem Regelungen zum Absichern der psychotherapeutischen Versorgung, die es nicht mehr ins Paket schafften.

Der neue Minister Carsten Linnemann (CDU) hatte schon deutlich gemacht, dass alles seriös gegenfinanziert werden müsse, um das Ziel stabiler Beiträge zu halten. Im Gesundheitsausschuss des Bundestags gibt es am Mittwoch eine Anhörung mit einer Reihe von Verbänden zu den jetzt geplanten Regelungen.

Der Kassen-Spitzenverband monierte, die geplanten Maßnahmen schafften "neue erhebliche Unsicherheiten" bei betroffenen Akteuren und Versicherten. Es sei nicht nachvollziehbar, Sparbeiträge einzelner Bereiche wie besonders der Klinikversorgung und von Teilen der hausärztlichen und psychotherapeutischen Versorgung zurückzunehmen und daraus entstehende Belastungen einseitig auf andere Leistungserbringende und ein weiteres Mal auf die Kassen zu verlagern./sam/DP/zb

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 40
04.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 40: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.10.26 KW 40: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03.10.26 September 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

ATX tiefrot -- DAX rutscht ab -- Rote Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Mittwoch klar nach unten. Die Erholung am deutschen Aktienmarkt gerät derweil ins Stocken. Die US-Börsen geben am Mittwoch nach. An den Börsen in Asien wurden zur Wochenmitte Abschläge verzeichnet.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen