Kasumigaseki Capital gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Kasumigaseki Capital hat am 13.01.2026 das Zahlenwerk zum am 30.11.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 98,76 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Kasumigaseki Capital 101,78 JPY je Aktie verdient.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 28,47 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 86,48 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Kasumigaseki Capital einen Umsatz von 15,26 Milliarden JPY eingefahren.

