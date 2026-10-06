Kasumigaseki Capital legte Quartalsergebnis vor

Kasumigaseki Capital hat am 05.10.2026 das Zahlenwerk zum am 31.08.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es stand ein EPS von 513,02 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Kasumigaseki Capital noch ein Gewinn pro Aktie von 314,49 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 63,82 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 75,28 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 45,95 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 709,49 JPY. Im letzten Jahr hatte Kasumigaseki Capital einen Gewinn von 520,37 JPY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz lag bei 163,76 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 69,69 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 96,50 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at