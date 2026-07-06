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06.07.2026 06:31:29
Kasumigaseki Capital präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Kasumigaseki Capital hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 03.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.05.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 23,61 JPY gegenüber 81,21 JPY im Vorjahresquartal verkündet.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 27,36 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 62,87 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Kasumigaseki Capital einen Umsatz von 16,80 Milliarden JPY eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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