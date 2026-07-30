Katahdin Bankshares gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Katahdin Bankshares hat am 27.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,76 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,800 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 16,2 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 15,2 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at