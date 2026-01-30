|
Katahdin Bankshares stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Katahdin Bankshares hat am 28.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Umsatz wurde auf 16,1 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 15,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.
In Sachen EPS wurden 3,37 USD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Katahdin Bankshares 2,53 USD je Aktie eingenommen.
Der Umsatz lag bei 62,01 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 7,21 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 57,84 Millionen USD erwirtschaftet worden.
