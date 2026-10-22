Katahdin Bankshares stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Katahdin Bankshares hat am 20.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,03 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Katahdin Bankshares ein EPS von 0,840 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Katahdin Bankshares im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,86 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 17,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 15,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at