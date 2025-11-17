Katakura Co-op Agri präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Katakura Co-op Agri äußerte sich am 14.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 147,13 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 3,32 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 9,31 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8,39 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at