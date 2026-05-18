18.05.2026 06:31:29

Katakura Co-op Agri: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Katakura Co-op Agri hat am 15.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,95 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Katakura Co-op Agri ein EPS von 43,45 JPY in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 12,44 Milliarden JPY gegenüber 12,18 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 136,990 JPY beziffert. Im Vorjahr waren 39,09 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,10 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 42,65 Milliarden JPY, während im Vorjahr 41,37 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at

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