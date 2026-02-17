Katakura Co-op Agri verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Katakura Co-op Agri hat am 16.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei -0,44 JPY. Ein Jahr zuvor waren 2,98 JPY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Katakura Co-op Agri im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,32 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 11,10 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 10,95 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at