Katakura Co-op Agri hat sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS lag bei 0,67 JPY. Im letzten Jahr hatte Katakura Co-op Agri einen Gewinn von -147,130 JPY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde auf 10,06 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9,31 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at