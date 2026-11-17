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17.11.2026 06:31:28
Katakura Co-op Agri verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Katakura Co-op Agri hat sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS lag bei 0,67 JPY. Im letzten Jahr hatte Katakura Co-op Agri einen Gewinn von -147,130 JPY je Aktie eingefahren.
Der Umsatz wurde auf 10,06 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9,31 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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