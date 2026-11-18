Katakura Industries lud am 16.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 33,81 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 42,12 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 3,97 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 9,02 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9,39 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at