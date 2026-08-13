Katakura Industries stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Katakura Industries gab am 12.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Katakura Industries hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 113,52 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 68,49 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,86 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 9,50 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 9,68 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at