Katakura Industries veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Katakura Industries ließ sich am 14.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Katakura Industries die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 42,12 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 22,11 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 9,39 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8,94 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at