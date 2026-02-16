Katakura Industries veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Katakura Industries präsentierte am 13.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 28,35 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 29,85 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2,99 Prozent zurück. Hier wurden 10,51 Milliarden JPY gegenüber 10,83 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 180,73 JPY eingefahren. Im Vorjahr waren 107,72 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 40,65 Milliarden JPY – ein Plus von 3,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Katakura Industries 39,42 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at