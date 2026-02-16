|
16.02.2026 06:31:31
Katakura Industries veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Katakura Industries präsentierte am 13.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 28,35 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 29,85 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2,99 Prozent zurück. Hier wurden 10,51 Milliarden JPY gegenüber 10,83 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 180,73 JPY eingefahren. Im Vorjahr waren 107,72 JPY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 40,65 Milliarden JPY – ein Plus von 3,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Katakura Industries 39,42 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX fester -- DAX schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legt zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendiert. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.