19.02.2026 06:31:28
Katalysen Ventures Registered präsentierte Quartalsergebnisse
Katalysen Ventures Registered hat am 17.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 1,14 SEK gegenüber -1,100 SEK im Vorjahresquartal verkündet.
Der Umsatz lag bei -5,9 Millionen SEK – das entspricht einem Zuwachs von 6,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren -6,3 Millionen SEK erwirtschaftet worden.
Katalysen Ventures Registered hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 2,040 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -2,220 SEK je Aktie gewesen.
Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 31,18 Prozent auf -7,12 Millionen SEK. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei -9,34 Millionen SEK gelegen.
