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19.08.2026 06:31:29
Katalysen Ventures Registered stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Katalysen Ventures Registered hat sich am 18.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,15 SEK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,230 SEK je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Katalysen Ventures Registered in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 127,78 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 0,4 Millionen SEK im Vergleich zu 0,2 Millionen SEK im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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