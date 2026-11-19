Katalysen Ventures Registered hat am 17.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,22 SEK vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,280 SEK erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Katalysen Ventures Registered mit einem Umsatz von insgesamt -0,3 Millionen SEK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem -0,2 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 61,90 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at