Katapult Holdings Aktie

Katapult Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CR7N / ISIN: US4858591021

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
12.12.2025 18:22:08

Katapult Shares Jump 23% After Announcing All-Stock Merger With Aaron's And CCF Holdings

(RTTNews) - Katapult Holdings, Inc. (KPLT) is trading 23.20 percent higher at $7.65, up $1.45 on Friday, after announcing a definitive all-stock agreement to merge with The Aaron's Company, Inc. and CCF Holdings LLC. The combined entity will create an expanded omni-channel platform offering non-prime consumers access to durable goods and a broader suite of financial solutions.

The stock opened at $9.19 and has moved between $7.01 and $9.23 so far today on the Nasdaq. The bid is at $7.61 and the ask at $8.63. Trading volume has surged to 18,486,638, far above the average of 102,893.

Katapult's 52-week range is $5.08 to $24.34, placing the shares well above recent lows following the merger announcement rally.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Katapult Holdings Inc Registered Shsmehr Nachrichten

Keine Nachrichten verfügbar.

Analysen zu Katapult Holdings Inc Registered Shsmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18:06 KW 50: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
11.12.25 Stanley Druckenmiller 2025: So hat sich sein Portfolio im dritten Quartal verändert
09.12.25 Umstrukturierung des Depots von Fisher Asset Management: So positionierte sich Ken Fisher im dritten Quartal 2025
08.12.25 Bill Ackmans Hedgefonds in Q3 2025: Diese Aktien hielt Pershing Square Capital
08.12.25 Zahlreiche Verkäufe: So änderte die SNB im dritten Quartal ihre US-Investitionen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX & DAX gehen schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich fester
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Freitag leichter, während der deutsche Leitindex abwärts tendierte. Die US-Börsen notieren zum Wochenschluss in Rot. Vor dem Wochenende verzeichneten die Börsen in Fernost teilweise deutliche Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen