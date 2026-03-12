Katapult: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Katapult hat am 11.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Katapult hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,77 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -2,120 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 17,36 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 63,0 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 73,9 Millionen USD ausgewiesen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,110 USD vermeldet. Im Vorjahr waren -5,960 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 291,76 Millionen USD gegenüber 247,19 Millionen USD im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at