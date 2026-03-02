|
02.03.2026 17:56:39
Katar schießt iranische Kampfflugzeuge ab
DOHA (dpa-AFX) - Der Golfstaat Katar hat nach eigenen Angaben zwei iranische Kampfflugzeuge abgeschossen. Das teilte das Verteidigungsministerium in Doha mit. Er ist das erste Mal seit Beginn der aktuellen Eskalation in der Region, dass iranische Kampfflugzeuge abgeschossen wurden. Der Iran äußerte sich zunächst nicht.
Nach katarischen Angaben seien auch sieben ballistische Raketen abgefangen und zudem fünf Drohnen abgeschossen worden. Sie alle hätten heute "mehrere Gebiete des Staates zum Ziel" gehabt, hieß es weiter. Alle Flugkörper seien rechtzeitig erkannt und noch vor dem Erreichen ihrer Ziele zerstört worden.
Die Bevölkerung sowie Einwohner und Besucher wurden aufgerufen, Ruhe zu bewahren, offiziellen Anweisungen der Sicherheitsbehörden zu folgen und sich ausschließlich über staatliche Informationskanäle zu informieren./arj/DP/nas
