Katar will zehn Milliarden Euro in Frankreich investieren

Paris (Reuters) - Frankreich und Katar haben eine strategische Partnerschaft besiegelt, in deren Rahmen Katar eine Milliardensumme in Schlüsselsektoren der französischen Wirtschaft investieren will.

Das französische Präsidialamt teilte am Dienstag mit, dass Katar zwischen 2024 und 2030 zehn Milliarden Euro in Start-ups und Investmentfonds in Frankreich stecken werde. Die Investitionen "zum beiderseitigen Nutzen beider Länder" würden in Schlüsselsektoren wie Energiewende, Halbleiter, Luft- und Raumfahrt, künstliche Intelligenz, Digitaltechnik, Gesundheit, Gastgewerbe und Kultur getätigt. Die Investitionen wurden im Rahmen eines Besuchs des Emirs von Katar, Scheich Tamim bin Hamad Al Thani, in Frankreich angekündigt. Es ist sein erster Staatsbesuch in dem Land seit seiner Thronbesteigung 2013.

