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01.06.2026 06:31:29
Katare Spinning Mills: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Katare Spinning Mills lud am 30.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 4,50 INR. Im Vorjahresquartal waren -1,500 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 9,8 Millionen INR – eine Minderung von 29,73 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 13,9 Millionen INR eingefahren.
Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 7,590 INR beziffert. Im Vorjahr hatte Katare Spinning Mills ein Ergebnis je Aktie von -6,070 INR vermeldet.
Auf der Umsatzseite hat Katare Spinning Mills im vergangenen Geschäftsjahr 27,86 Millionen INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 45,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Katare Spinning Mills 51,20 Millionen INR umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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