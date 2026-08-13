Katare Spinning Mills präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Katare Spinning Mills hat am 11.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,80 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,920 INR erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 7,4 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Katare Spinning Mills 6,8 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at