09.02.2026 06:31:29
Katare Spinning Mills präsentierte Quartalsergebnisse
Katare Spinning Mills äußerte sich am 06.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Das EPS lag bei -1,04 INR. Ein Jahr zuvor waren -1,440 INR je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 51,78 Prozent auf 10,2 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 21,1 Millionen INR gelegen.
