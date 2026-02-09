Katare Spinning Mills präsentierte Quartalsergebnisse

Katare Spinning Mills äußerte sich am 06.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei -1,04 INR. Ein Jahr zuvor waren -1,440 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 51,78 Prozent auf 10,2 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 21,1 Millionen INR gelegen.

Redaktion finanzen.at