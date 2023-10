"Katastrophales Bild" - Baugenehmigungen im August deutlich gesunken

Berlin (Reuters) - Angesichts gestiegener Kosten und ungünstigerer Finanzierungsbedingungen im Wohnungsbau sinkt die Zahl der Baugenehmigungen drastisch.

Im August wurde der Bau von 19.300 Wohnungen genehmigt. Wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte, waren das 31,6 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Von Januar bis August 2023 sank die Zahl der Genehmigungen damit um 28,3 Prozent zum Vorjahreszeitraum. Dies entspricht einem Rückgang um 69.100 auf 175.500 Wohnungen. Die Zahl der Genehmigungen gilt als Indikator für das künftige Baugeschehen.

"Schon wieder offenbart der Blick auf die monatlichen Zahlen ein katastrophales Bild", sagte der Präsident des Spitzenverbandes der Wohnungswirtschaft GdW, Axel Gedaschko. "Deutschland braucht dringend neue bezahlbare Wohnungen. Ansonsten steht der soziale Frieden auf dem Spiel."

In den Ergebnissen sind sowohl die Baugenehmigungen für Wohnungen in neuen Gebäuden als auch für neue Wohnungen in bestehenden Gebäuden enthalten. Der Wohnungsbau entwickelt sich immer mehr zum Sorgenkind der hiesigen Wirtschaft. Im September waren 21,4 Prozent der Firmen von stornierten Projekten im Wohnungsbau betroffen - so viele noch nie seit Beginn der Umfrage 2012, wie das Münchner Ifo-Institut zu Wochenbeginn mitteilte. Viele Projekte seien wegen der höheren Zinsen und gestiegenen Baukosten nicht mehr wirtschaftlich umsetzbar.

Nun müsse die Regierung handeln und die Rahmenbedingungen für den bezahlbaren Wohnungsbau schnell verbessern, forderte Gedaschko. So müsse eine Zinssenkung nach dem Beispiel anderer europäischer Länder garantiert werden. Im Gegenzug solle die Branche entsprechend niedrigere Mieten garantieren.

Bei einem Wohnungsbaugipfel der Bundesregierung mit Vertretern der Baubranche wurde Ende September eine Reihe von Maßnahmen beschlossen - darunter eine großzügigere Ausgestaltung der Regeln für Abschreibungen. Die Branche wertete die Maßnahmen als Schritte in die richtige Richtung, mahnte aber zur Eile. Einige Projektentwickler sind bereits in die Insolvenz gegangen. Das Ziel der Regierung, dass 400.000 neue Wohnungen im Jahr gebaut werden, ist in weite Ferne gerückt.

